EYT teklifi TBMM'de

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç haftaya Salı veya Çarşamba günü Eyt'nin Genel Kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz. Emeklilik başvuruları ister e-devletten ister bizzat Sosyal Güvenlik Kurumlarına veya kendi kurumlarına müracaatla taleplerini ortaya koyabilirler" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğluı, TBMM AK Parti Grubu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) ile ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Cumhur İttifakı olarak EYT teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Sosyal Güvenlik sistemlerinde üç şart; sigortalılık şartı, pirim ödeme gün sayısı, yaş şartı. Bu çerçevede EYT adı altında oluşan dernekler çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu. Farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem MHP'yi ziyaret ederek taleplerini ilettiler. Yaş şartının ortadan kaldırılması talebi söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup başkanvekillerimize Çalışma Bakanımız ve Maliye Bakanımıza bu konuların çözülmesi ile ilgili talimatları vardı. En son cuma günü müzakereler sonucunda kanunun en son şeklini arkadaşlarımız tarafından kanun teklifine dönüştürüldü. Cumhur İttifakı olarak teklifi sunduk" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, teklifin dört maddeden oluştuğunu söyleyerek, "Bir EYT'ye has yaşın sade uygulanabilirliği basit en genel en kapsamlı şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi içeriyor. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresinin dolduran herkes kendi mevzuata içerisinde yaşa takılmadan emekli olma hakkına sahip. Emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girenler için tarihe karışacak. 8 Eylül 1999'dan öncesinde mevcut mevzuata göre götürebilen her çalışanımız emekli olabilecek. Çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi ekonominin büyümesi ve sekteye uğranılmaması için lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla sosyal güvenlik destek getirmek suretiyle 5 puan her bir çalışan 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor. Yüzde beş oranında destek pirimi söz konusudur. Taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile kadrolu işçi statüsüne geçen yüz binlerce çalışan emekliliğe hak kazanıldığı takdirde zorunlu olarak düzenlemeyi kaldırıyoruz ve emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlarımız için ister emekli isterse kendi yerlerinde çalışabilme şansı veriyoruz" şekinde konuştu.

Akbaşoğöu, EYT teklifinin bu hafta bütçe komisyonunda görüşmeyi planladıklarını kaydederek, "En geç haftaya Salı veya Çarşamba günü EYT'nin Genel Kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz. Emeklilik başvuruları ister e- devletten ister bizzat Sosyal Güvenlik Kurumlarına veya kendi kurumlarına müracaatla taleplerini ortaya koyabilirler. Mart itibariyle Şubatta başvuran emeklilerin Martta maaşlarını alabilecek" dedi. - ANKARA