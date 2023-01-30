EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda perşembe günü görüşülecek Politika Haberleri Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti. Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak. Kaynak: AA / Politika Milletvekili Bingöl EYT Politika Haberler

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