Evrim Rızvanoğlu'ndan Enerji ve Maden Düzenlemelerine Eleştiri

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Bağımsız İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin halkın ve doğanın ihtiyaçlarına duyarsız olduğunu belirtti. Rızvanoğlu, teklifin şirketlerin çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürdü.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin "halkın, doğanın ve bilimin sesine kulak vermeden yapılmaya çalışıldığını" iddia etti.

İklim Kanunu'nun kabul edilerek yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kuruluna enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin getirildiğini söyleyen Rızvanoğlu, "Her iki düzenleme de doğanın değil, şirketlerin iklimine uygun bir düzenleme." görüşünü savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Türkiye'de korunan alan oranını 2030'a kadar yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediğini hatırlatan Rızvanoğlu, "Ama bu teklif, o hedeflerle taban tabana zıt. Söz başka, yasa başka. Hedef başka, uygulama başka." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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