Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını ve Bolivya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını eleştirdi.

Evo Morales İsrail ve Bolivya'yı Eleştirdi

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından İsrail ve Bolivya'yı eleştirdi.

Evo Morales, X sosyal medya hesabından İsrail'den ele geçirilen tankın fotoğrafını paylaşarak, hem İsrail yönetimine hem de Bolivya Dışişleri Bakanlığının çatışmalara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Morales, paylaşımında, "Bolivya Dışişleri Bakanlığı açıklamasının, ne yazık ki Filistin halkının içinde bulunduğu gerçek durumu siyasi tutarlılıkla yansıtmadığını üzüntüyle karşılıyoruz. Bolivya'dan, İsrail siyonist hükümetinin emperyalist ve sömürgeci eylemlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki son olayların derin endişeyle takip edildiği belirtilerek, şiddetin tırmanma sebebinin Filistin'in tarihsel haklarının uluslararası hukukta karşılık bulmamasından kaynaklandığı bildirildi.