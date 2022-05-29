Evlat nöbetinin 1000'inci gününde: 10 bin kişiyle yürüyüş - Haberler

- Evlat nöbetinin1000'inci gününde: 10 bin kişiyle yürüyüş

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ailelerin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1000. gününde. 301 ailenin katıldığı evlat nöbetinin 1000.'ci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla 10 bin kişiyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye'de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlattı.

Evlatlarını terörün batağından kurtarmak isteyen ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen diğer ailelerin de katılımıyla sayı her geçen gün artarak 301'e ulaştı. İlk günden itibaren evlatlarına kavuşmak için sürdürdükleri kararlı duruşlarıyla HDP il binası önünden ayrılmayan anne ve babalar, yazın sıcağında, kışın soğuğunda eylemlerine ara vermeden devam etti. Aileler, nöbet yerlerini boş bırakmamak için aileleriyle dönüşümlü eylemi sürdürdü. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde de gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden vazgeçmedi. Geride kalan yaklaşık 3 yılda annelerinin kucağındaki çocuklar, ağabeyleri ve ablaları için yeni yaşlarına eylem çadırında girdi.

Kararlı duruş 35 evladı ailesine kavuşturdu

Eylemle 35 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne ve babalarının "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk kapattırdı. Ailelerin haykırışlarını duymak istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu. Ailelerin kararlı duruşundan sonra HDP, il binasında yaptığı faaliyetlerini ilçe binalarına taşıdı. İddialara göre, bu süreçte terör örgütü PKK yandaşları, ailelere tehditlerde bulundu, onları yıldırmaya çalıştı. Teslim olan gençler, ifadelerinde yaşadıkları her şeyin zorla yaptırıldığını öne sürdü.

Diyarbakır'da anne ve babaların 1000'inci gününde ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanı sıra, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), dernekler, Türkiye'nin dört bir yanından destek ziyareti gerçekleşti. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 10 bin kişinin katılımıyla teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi. Sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde son buldu.