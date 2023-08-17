Evlat nöbetindeki Nazlı Sancar: "Yaz kış bu mücadelemiz devam edecek"

Anne Saliha Mert, "Beni ne soğuklar ne de sıcaklar yıldıramaz"

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 63'üncü haftada da eylemlerini sürdürürken, acılı aileler yaz kış demeden bu mücadelelerinin süreceğini belirttiler.

Van'da evlatları dağa kaçırılan aileler, 63'üncü haftada da HDP binası önüne yürüdü. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yaz kış demeden HDP ve PKK'ya karşı mücadele eden bir anne olduğunu belirterek, "Yaz kış, yağmur çamur demeden evlat mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada kışın ortasında buz kesen bir zamanda burada evlat mücadelemizi verdik. Bugün de 40 derece sıcaklıkta da kavruluyoruz ama yine evlat mücadelemizi veriyoruz. Biz sonsuza kadar bu haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yaz kış, yağmur çamur, pandemi hastalık demeden bu haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Oğlu Yetiş için yıllardır eyleme katıldığını aktaran anne Saliha Mert ise gözyaşları içerisinde, "Bu mücadele için yaz kış fark etmez. Bu bir evlat mücadelesi. Ben sıcaklıkta da soğuklukta da, karda da fırtınada da geleceğim. Ben HDP'nin kapısında evladımı istiyorum. Kış olsa ne yazar yaz olsa ne yazar. Benim evladım kim bilir ne şartlarda yaşıyor. Yiyor mu içiyor mu? Beni kar mı, sıcaklık mı yıldırır. Hiçbir şey beni yıldıramaz" ifadelerini kullandı.

Bir süre HDP İl binası önünde oturan aileler, eylemin ardından dağıldı.