Evlat nöbetindeki milletvekili adayı: Amacım annelerin Meclis'te sesi olmak
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DİYARBAKIR'da PKK tarafından kaçırılan oğlu için tuttuğu evlat nöbetiyle tanınan Ayşegül Biçer (36), AK Parti Diyarbakır 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu.
DİYARBAKIR'da PKK tarafından kaçırılan oğlu için tuttuğu evlat nöbetiyle tanınan Ayşegül Biçer (36), AK Parti Diyarbakır 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu. Biçer, Meclis'te Diyarbakır annelerinin sesi olmak istediğini belirterek, "Annelerin mücadelesi, azminin PKK'yı yeksan edeceğine inanıyorum ve buna devam edeceğim. Sesimin daha gür çıkması için o Meclis'e gireceğim" dedi.
14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı illerden gelip, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti Diyarbakır 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara'ya gelen Biçer, DHA'ya konuştu. PKK tarafından 16 yaşında kaçırılan ve ailesine 2021 yılında kavuşan oğlu Mustafa Biçer içen verdiği mücadeleyle bilinen Ayşegül Biçer, "Her zaman Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı bir insandım. Terörle mücadeleye karşı başlattığım mücadeleden bugüne kadar vekillik hiçbir zaman kafamdan geçen bir şey değildi, ani gelişen bir olaydı. Ben 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturarak hakkım olan evladımı PKK'dan alacağımı söylemiştim. Aklımda siyasete atılmak yoktu" dedi.'ANNELER İSTERSE DAĞLARI YIKAR'
PKK'ya başlattığı mücadele sonunda ağustos 2021'de oğluna kavuştuğunu ifade eden Biçer, şimdi amacının Meclis'te Diyarbakır annelerinin sesi olmak olduğunu söyledi. Onlara umut olmak istediğini anlatan Biçer, "Diyarbakır HDP il binası önünde basın aracılığıyla kendi sesimi evladıma duyurabildim ve kendi evladıma sesimi duyurduktan sonra evladım da kaçma planları yaparak çok şükür gelip Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim oldu. Anneler isterse dağları yıkar, anneler isterse evlatlarına kavuşabilir; çünkü her zamana annenin, kadının azmine gücüne inandım. Oğlum geldikten sonra askerlik görevine gönderdim, bittikten sonra evlendirdim. Şu an mürüvvetini görüyorum, bunu devletime borçluyum. Annelerin mücadelesi, azminin PKK'yı yeksan edeceğine inanıyorum ve buna devam edeceğim. Sesimin daha gür çıkması için o Meclis'e gireceğim. Oğlumun ve eşimin desteği çok büyük; çünkü onlar da benim gibi annelerin gücüne inanıyor. Diyarbakır annelerinin sesi olmak istiyorum" diye konuştu.