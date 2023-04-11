Evlat nöbetindeki milletvekili adayı: Amacım annelerin Meclis'te sesi olmak

DİYARBAKIR'da PKK tarafından kaçırılan oğlu için tuttuğu evlat nöbetiyle tanınan Ayşegül Biçer (36), AK Parti Diyarbakır 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu. Biçer, Meclis'te Diyarbakır annelerinin sesi olmak istediğini belirterek, "Annelerin mücadelesi, azminin PKK'yı yeksan edeceğine inanıyorum ve buna devam edeceğim. Sesimin daha gür çıkması için o Meclis'e gireceğim" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı illerden gelip, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti Diyarbakır 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu.

PKK'ya başlattığı mücadele sonunda ağustos 2021'de oğluna kavuştuğunu ifade eden Biçer, şimdi amacının Meclis'te Diyarbakır annelerinin sesi olmak olduğunu söyledi. Onlara umut olmak istediğini anlatan Biçer, "Diyarbakır HDP il binası önünde basın aracılığıyla kendi sesimi evladıma duyurabildim ve kendi evladıma sesimi duyurduktan sonra evladım da kaçma planları yaparak çok şükür gelip Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim oldu. Anneler isterse dağları yıkar, anneler isterse evlatlarına kavuşabilir; çünkü her zamana annenin, kadının azmine gücüne inandım. Oğlum geldikten sonra askerlik görevine gönderdim, bittikten sonra evlendirdim. Şu an mürüvvetini görüyorum, bunu devletime borçluyum. Annelerin mücadelesi, azminin PKK'yı yeksan edeceğine inanıyorum ve buna devam edeceğim. Sesimin daha gür çıkması için o Meclis'e gireceğim. Oğlumun ve eşimin desteği çok büyük; çünkü onlar da benim gibi annelerin gücüne inanıyor. Diyarbakır annelerinin sesi olmak istiyorum" diye konuştu.