Evlat nöbetindeki anne: 'İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor'
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Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Aileler, 'İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor' dedi. Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi il binasının önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.
Evlat nöbetindeki anne: " İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor"
Dağa kaçılan çocukların aileleri üzüntüden sağlıklarından oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Aileler, "İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor" dedi.
Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi il binasının önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.
Oğlunun 1 Haziran 2015'te PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia eden Mevlüde Üçdağ, oğlu için çadırda olduğunu ve 9 yıldır hiçbir şekilde haber alamadığını ileri sürdü.
"İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmü 40 yıldır HDP ve PKK bize yapıyor" diyen Üçdağ, "Ne hakları var evladımı götürdüler. 8-9 yaşındaki çocukların dağda ne işi var? Ben, eşim ve buradaki aileler hepimiz sağlığımızdan olduk. O çocuk gittiği gün, o ailede yıkılıyor, o eve ateş düşüyor" dedi.
Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, 5 yıldır bu çadırda nöbet tuttuğunu belirterek, "Benim annem de sağlığından oldu, hastadır. Hiçbir şekilde vazgeçmedim, sonuna kadar da savaşıyorum. Süleyman, beni görüyorsan, duyuyorsa gel teslim ol" ifadelerini kullandı.