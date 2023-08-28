HDP önündeki evlat direnişi bin 456'ncı gününde. Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti aralıksız kararlılıkla devam ediyor. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa gönderildiğini ifade eden Aziz'in annesi Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evlat nöbetindeki anne: "Çocuğumun gençliğini görmedim"

HDP önündeki evlat direnişi bin 456'ncı gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti aralıksız kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat bekleyişi bin 456 gündür sürüyor.

Oğlunun HDP'liler tarafından dağa gönderildiğini ifade eden Aziz'in annesi Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evladı gelene kadar HDP binasının önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Demir, "4 yıldır buradayız, 5'inci yılımıza giriyoruz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumun gençliğini görmedim. Oğlumu götürüp kaybettiler. Sabah gitti bir daha da eve gelmedi. Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım, bu eylemi sürdüreceğiz. Aziz oğlum, sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi.