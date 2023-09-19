Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken, eyleme bir aile daha katıldı. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek evladı için oturma eylemine katılan Aynur ve Ferman Kılıçaslan çifti, oğulları Muhammed Kılıçaslan'ın 2015 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öğrenci iken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Evlat nöbetindeki aile sayısı 366'ya yükseldi

İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Aynur Kılıçaslan, evladının okul elbisesiyle nöbete katıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken, eyleme bir aile daha katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 478 gündür sürüyor. Aileler evlatlarının yolunu gözlerken, yeni bir ailenin katılımıyla sayı 366'ya yükseldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek evladı için oturma eylemine katılan Aynur ve Ferman Kılıçaslan çifti, oğulları Muhammed Kılıçaslan'ın 2015 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öğrenci iken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulunan Ferman Kılıçaslan, "Muhammed, oğlum sesimizi eğer duyuyorsan halimizi görüyorsundur. 8 senedir özleminle yaşıyoruz. Artık çık gel, devletimize teslim ol. Kimse sana bir şey yapmaz. Devletimize sığın. Ben oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Eğer vicdanınız varsa oğlumuzu bırakın. Evimizde huzur kalmadı. Çocuklarım hepsi kardeşini bekliyor. 16 yaşındaki çocuk dağa götürülür mü? İki kez Irak'a gitmeme rağmen oğlumu göstermediler" dedi.

Çocuğunu HDP ve PKK'dan isteyen Aynur Kılıçaslan da, "Muhammed gel yavrum. Ben oğlumu çok seviyorum. Hani bana seni bırakmam diyordun. Muhammed'im, korkma gel. Ailen, hepsi seni bekliyor. Kardeşlerin seni özlemiş Muhammed. Hepimiz gece gündüz oğlum için ağlıyoruz. Evimizde artık huzur kalmadı. Oğlum, motor sürmeyi çok istiyordun ya ağabeyin sana motor almış. Şu an garajda seni bekliyor" diye konuştu.

Elinde oğlunun okul üniformasıyla evlat nöbetine katılan anne Aynur Kılıçaslan, çocuğunun hasretine dayanamayıp HDP il binası önünde bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Kılıçaslan kendine geldi.