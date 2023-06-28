Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan'a göre PKK, DEAŞ tehlikesini dengeleyeceğine inanıldığı için AB'de görünürlüğünü artırıp Abdullah Öcalan'a yönelik taleplerde bulunuyor.

6 Nisan 1920

1- Europol raporuna göre Pkk, terör örgütü listesinden çıkmak için AB'de lobicilik yapıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan:

"Uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve haraç toplama gibi faaliyetleri Avrupa'da kaygı uyandırıyor olsa da DEAŞ tehlikesini dengeleyeceğine inanılan Pkk'ya göz yumuldu. Bu durum karşısında PKK da görünürlüğünü artırdı ve Abdullah Öcalan'a yönelik taleplerde bulundu"

(Sefa Şahin/Ankara)

2 - Eti turşuyla sevenler tarihi turşucunun yolunu tutuyor

Yeşilçam filmlerin çekildiği tarihi turşucu, etli bayram sofralarında da turşudan vazgeçemeyenlerin buluşma noktalarından biri oluyor

"Asri Turşucu"nun üçüncü kuşak temsilcisi Baran Güreler:

"Kurban Bayramı'nda etle beraber kesinlikle lahana turşusunun tüketilmesini öneriyorum. Çünkü lahana en fazla probiyotik değeri yüksek olan turşudur"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3 - Deprem bölgesinde afetin ardından 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve kooperatif kuruldu

Şubat-mayıs döneminde 3 bin 507 şirket ve kooperatif kuruldu, 434 şirket ve kooperatif kapandı

(Mert Davut/Ankara)

4 - Arabulucular, kira uyuşmazlıklarını en fazla bir ayda çözüme kavuşturacak

1 Eylül'de başlayacak uygulama kapsamında yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculara gitmesi bekleniyor

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek (Kemal Karadağ/Ankara)

5 - Türksat 5A, televizyon yayıncılığında görüntü kalitesine lig atlattı

Türkiye'nin haberleşme uydusu Türksat 5A, Türkiye'yi yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşırken, televizyon yayın ve haberleşme hizmetlerinde kalite artışına da katkı sağladı.

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6 - e-fatura uygulamasının kapsamı 1 Temmuz'dan itibaren genişliyor

Brüt satış hasılatı 2022 yılında 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz'dan sonra sektör ayrımı olmadan e-faturaya geçmek zorunda olacak

İnternetten mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükellefler ile gayrimenkul veya motorlu taşıt satım veya kiralama işlemlerini yapanlardan 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar da uygulama kapsamında yer alacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

7 - Dünya elektrik üretiminin yüzde 30'unu temiz kaynaklar karşıladı

REN 21 Raporu:

-"Geçen yıl küresel elektrik sistemine ilave edilen kurulu güç önceki yıla göre yüzde 13 artışla 348 gigavata çıktı"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

8 - İşini bırakan baba yatalak kalan oğluna 7 yıldır eşiyle beraber bakıyor

Geçirdiği motosiklet kazasında oluşan kafa travması sonucu yatalak kalan Hakkı Tek'in bakımı, hastane odası gibi hazırlanan evinin özel bölümünde ailesi tarafından yapılıyor

Baba Abdurrahman Tek:

"Odada iki cihazımız var. Oğlumu gün içerisinde bu cihazlara oturtuyoruz, ayağa kaldırıyoruz. Bunların dışında imkanımız elvermiyor. Bu sene biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunlar çok güzel şeyler ama daha iyi tedaviler olması lazım"

(Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

9 - Yeni sezonda kadın hentbolcuların Avrupa'ya transferinde artış bekleniyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç:

"Kadınlarda bir takımımız EHF Avrupa Ligi'ne, 4 takımımız da EHF Avrupa Kupası'na katılacak. Erkeklerde de 4 takımımız EHF Avrupa Kupası'na katılacak"

"Tarihte 47 yıl sonra Konyaaltı Belediyespor, ülkemize bir Avrupa kupası kazandırdı. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor"

"Kadınların Türkiye hentbol tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılma başarısı elde edeceğine inanıyorum"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı)

10 - Polonya'daki Avrupa Oyunları'na Muaythai Milli Takımı damga vurdu

3. Avrupa Oyunları'na 6 kişiyle katılan Muaythai Milli Takımı'nın bütün sporcuları madalya alma başarısı gösterdi

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız:

"İki altın madalya aldık ama en önemlisi, bütün sporcularımızın madalya elde etmesiydi. Bu büyük bir başarıdır"

(Erkan Tiryaki/Krakow) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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