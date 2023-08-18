Etiyopyalı göçmenlerin çoğunluğu Yahudi değil

Yahudi oldukları gerekçesiyle İsrail'e göç eden Etiyopyalıların üçte ikisinin aslında Hristiyan olduğu ortaya çıktı. İsrail'de, bu kişilerin göç etme hakkı bulunmuyor.

Yahudi oldukları gerekçesiyle 2020-2022 yıllarında İsrail'e göç eden Etiyopyalıların üçte ikisinin aslında Hristiyan olduğu ortaya çıktı.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrail Nüfus ve Göç İdaresi ile İsrail Göç Politikaları Merkezinden (IIPC) aktardığı veriler, Tzur İsrail Operasyonu kapsamında Etiyopya'dan İsrail'e gelen 5 binden fazla göçmenin 3 bin 301'inin Hristiyan olduğunu ortaya koydu.

Buna karşılık yalnızca 1773 kişi Yahudilerin torunları olarak tanımlandı, ancak İsrailli yetkililere göre bunun doğruluğu da kesin olarak kanıtlanmadı.

İsrail'de, sözde "Geri Dönüş Yasası"na göre, bu kişilerin hiçbirinin "İsrail'e göç" anlamına gelen "Aliya" hakkı bulunmuyor. Bu yasaya göre ülkeye göç etme hakkı yalnızca Yahudilere tanınıyor.

2000'den beri gelenlerin sadece yüzde 10'u Yahudi

Muhafazakar bir İsrailli düşünce kuruluşu olan IIPC'ye göre, bu bulgular, IIPC'nin önceki raporlarıyla tutarlılık gösteriyor.

IIPC'nin Nüfus ve Göç İdaresinden aldığı verilerin analizi, 2000'den beri İsrail'e gelen Etiyopyalı göçmenlerin yalnızca yaklaşık yüzde 10'unun Yahudi olarak tanımlandığını gösterdi.

Haberde açıklamasına yer verilen IIPC Müdürü Dr. Yona Cherki, "Nüfus ve Göç İdaresinden alınan veriler, Etiyopya'da Yahudi soyundan olduğu için Geri Dönüş Hakkı'na sahip kişiler varsa bile bu kişilerin harekete geçmediklerini gösteriyor. Aksine, göç edenler, böyle bir hakkı olmayanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Cherki, hükümetin, İsrail'e göç için, "Geri Dönüş Yasası ile uyumlu olarak tüm diasporalarda geçerli ve tutarlı kriterler belirlemesi" gerektiğini ifade etti.

İsrail, Yahudi göçmenler için Etiyopya'ya özel temsilci atadı

Öte yandan İsrail hükümeti, Etiyopya'daki "Aliya" krizini araştırmak için ülkeye özel temsilci atadı.

Aliya ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer, İsrail'in Etiyopya ile ilgili mevcut göç politikasını değerlendirecek bir ekibe öncülük etmesi için General Harel Knafo'yu özel temsilci olarak atadığını duyurdu.

Binlerce Etiyopya vatandaşı, Aliya yapmaya hakları olduğunu iddia ediyor ama İsrail hükümeti Etiyopya'dan göçlerin sona erdiğini söylüyor.

İsrail'in Etiyopya'daki tahliye operasyonları

İsrail geçen hafta, Etiyopya'da ordu ile yerel milisler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerden 200 Yahudi'yi tahliye etmişti.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanındı.

Tel Aviv yönetimi, bölgede baş gösteren kuraklık nedeniyle kırılma noktasına gelmiş Etiyopya'daki Yahudileri İsrail'e taşımak için Kasım 1984'te "Hz. Musa Operasyonu" adıyla büyük bir tahliye gerçekleştirdi.

İki hafta süren operasyonda yaklaşık 8 bin Yahudi uçaklarla İsrail'e getirildi. 800 kadarı da ABD tarafından 1985'te "Hz. Yuşa Operasyonu" adı altında İsrail'e nakledildi. "Hz. Süleyman Operasyonu" adıyla 1991'de gerçekleştirilen üçüncü toplu tahliyede ise 34 uçakla 14 bin 500 Etiyopyalı İsrail'e getirildi.

İsrail'in Aliya politikası

İsrail'in sözde "Geri Dönüş Yasası" uyarınca bu ülkeye göç etmek için başvuran Yahudiler, "diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü" anlamına gelen "Aliya" yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.???????

İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Ukraynalı Yahudilere de sık sık İsrail'e göçü telkin ediyor.

Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı ile Yahudi Ajansı, savaş nedeniyle Ukraynalı Yahudilerin ülkeyi daha hızlı terk etmeleri için Aliya uygulamalarına hız vermişti.

Geçen yıl çoğunluğu Rusya ve Ukrayna'dan olmak üzere toplam 95 ülkeden 70 binden fazla Yahudi İsrail'e göç etmişti. Bu rakam son 23 yılda İsrail'e yapılan en yüksek Yahudi göçü olarak kaydedilmişti.