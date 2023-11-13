Etiyopya Hükümeti ve Oromo Kurtuluş Ordusu Arasında Barış Görüşmelerinde İlerleme Kaydedildi

Etiyopya hükümeti ile isyancı Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) arasında başlayan barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Addis Standard'ın haberine göre, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde geçen hafta başlayan müzakerelere hükümetten üst düzey isimler de katılmaya başladı.

Müzakerelerde karşılıklı güven tesis edilirken anlaşma yolunda ilerleme sağlandı.

ABD ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) ara buluculuğuyla başlayan müzakerelerde, Oromiya eyaleti ve çevresinde kalıcı barışın tesisi için anlaşma imzalanması bekleniyor.

Addis Ababa hükümeti, yıllardır Oromiya eyaletinde ulusal ordu güçlerine karşı silahlı eylemlerde bulunan OLA'nın barışçıl mücadele yolunu benimsemesini istiyor.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 2021 yılında ittifak yapmıştı.

Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara karşı uygulandığı ileri sürülen ayrımcı politikalara itiraz eden OLA, Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini savunuyor.