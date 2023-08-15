Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi OHAL Kararını Onayladı

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, Amhara bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonrası yaşanan şiddet olaylarından ötürü hükümetin ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) kararına onay verdi. Kararın amacı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaktır.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, Amhara bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonrası yaşanan şiddet olaylarından ötürü hükümetin ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) kararına onay verdi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Etiyopya Federal hükümetinin Amhara bölgesinde baş gösteren eylemleri önlemek amacıyla aldığı OHAL kararına meclisten onay çıktı.

Meclisin kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hükümet Baş Denetçisi Tesfaye Beljige, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için OHAL kararının gerekli olduğunu söyledi.

Beljige, bölgede ortaya çıkan gerilimin tehlikeli boyutlara vardığını belirterek çatışmaların anayasal düzeni sarstığını ifade etti.

Etiyopya ordusunun Amhara bölgesine pazar günü düzenlediği hava saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Hava saldırısı, Finote Selam kasabasında toplanarak federal güçlerin bölgeye girmesini protesto eden göstericilere yönelik düzenlenmişti.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken "Fano" adını taşıyan milis grup orduyla çatışmaya devam etti.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta OHAL ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden 10 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.