Etiyopya'da Yeni Bir Eyalet Kuruldu

Etiyopya'da Federasyon Meclisi, yeni bir eyaletin kurulmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. Güney Halkları Eyaleti'nden ayrılarak kurulan eyalet, 'Güney Etiyopya Bölgesi' olarak isimlendirildi.

Etiyopya'da Federasyon Meclisi, yeni bir eyaletin kurulmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Addis Standard'ın haberine göre, Etiyopya'da yeni bir eyalet kurulmasına yönelik karar alındı.

Federasyon Meclisi'nde alınan ortak kararla Etiyopya'nın Güney Halkları Eyaleti'nden ayrılarak kurulan eyalet, "Güney Etiyopya Bölgesi" olarak isimlendirildi.

Etnik temelli 11 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla etnik grup bulunuyordu.

Güney Etiyopya Bölgesi Eyaleti ile Etiyopya 12 idari eyalete ayrılmış oldu.

Güneydeki farklı etnik gruplar arasında kendi eyaletini kurmak isteyen 10'a yakın etnik grup bulunuyor.

Etiyopya'da 2019'da yapılan referandumla Sidama, 2021'de yapılan referandumla ise Güney Batı eyaleti kurulmuştu. 12'inci eyaletin kurulması için şubat ayında referandum yapılmıştı.