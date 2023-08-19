Etiyopya'da çatışmaların nedeni hükümetin silahsızlandırma planı

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde çıkan çatışmaların ana nedeni, hükümetin yerel grupları silahsızlandırma planı olduğu belirtildi. Amhara'daki gruplar, hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki barış anlaşmasının kendilerini dezavantajlı grup haline getirebileceğinden endişe ediyor. Federal hükümetin birleşik bir orduya sahip olmak istediği vurgulandı.

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde ordu birlikleriyle yerel milisler arasında patlak veren çatışmaların ana nedeninin hükümetin silahsızlandırma planı olduğu belirtildi.

Horn Uluslararası Enstitüsü Direktörü Dr. Hassan Khannenje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal hükümetin yerel grupları silahsızlandırma planının Amhara'daki çatışmalara neden olduğunu söyledi.

Amhara'daki çatışmaların hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki anlaşma sonrası çıktığına dikkati çeken Khannenje, Amharalıların yeni şartlardan olumsuz etkilendiklerini düşündüklerini kaydetti.

Khannenje, "Amhara'daki gruplar, hükümet güçleriyle birlikte TPLF'ye karşı savaştı ve yeni yerler ele geçirdiler ancak hükümet ile TPLF'nin barış imzalamasının kendilerini sadece ekonomik açıdan değil, güvenlik açısından da dezavantajlı grup haline getirebileceğinden korkuyorlar." dedi.

Federal hükümetin birleşik bir orduya sahip olmak istediğine dikkati çeken Khannenje, bir ülkede küçük askeri grupların olamayacağının altını çizdi.

Khannenje, Amhara bölgesinin tarihsel bakımdan özerk ya da yarı-bağımsız olmadığı müddetçe sürdürülebilir olamayacağını kaydederek, federal hükümetin yerel milis kuvvetlerin ülkenin istikrarsızlığına yol açabilecek kuvvetlere dönüşmesini önlemesi gerektiğini dile getirdi.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli "Fano" adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmayı sürdürmüştü.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta OHAL ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden 10 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.

Afrika Birliği (AfB) ise 16 Ağustos'ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.