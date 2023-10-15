Etiyopya Başbakanı, ülkenin denize erişimi tartışmaya açılmalıdır

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin büyüyen nüfusuna rağmen denize erişiminin olmamasının tartışılması gerektiğini belirtti. Ahmed, denize erişimin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak milletvekillerine çağrıda bulundu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinin büyüyen nüfusuna rağmen Kızıldeniz kıyısında bir limana sahip olmamasının tartışmaya açılması gerektiğini belirterek, "150 milyonluk nüfus coğrafi bir hapishanede yaşayamaz." ifadesini kullandı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, milletvekillerine çağrıda bulunarak denize erişimin bir tabu olmaktan çıkarılıp artık açıkça tartışılması gerektiğini vurguladı.

"Neden bunu tartışmaktan korkuyoruz. Nil hakkında nasıl müzakere yürütüyorsak bunun için de yapabiliriz." değerlendirmesini yapan Ahmed, Etiyopya'nın denize erişmesinin hayati olduğunu ifade etti.

Milletvekillerine, "Somali, Etiyopya, Cibuti ve Eritre'nin herhangi bir yolla tek bir ülke olduğunu düşününün, kimseye avuç açar mı?" sorusunu soran Ahmed, bunun yeni bir ABD, Çin ya da Rusya anlamına geleceğini ileri sürdü.

Ülkesinin nüfusunun 2030'da 150 milyona ulaşacağına atıf yapan Ahmed, "150 milyonluk nüfus coğrafi bir hapishanede yaşayamaz." ifadesini kullandı.

Daha önce de Eritre'den Etiyopya Havayolları hissesi karşılığında liman almaya çalışan Abiy Ahmed, yaptığı yorumlarla tartışmalara neden olmuştu.

1990'ların başında Eritre'nin ayrılmasıyla limanını kaybeden Etiyopya, imparatorluk döneminde de denize erişim için çok sayıda savaş vermişti.

Halihazırda ülke, dış ticaretinin yüzde 90'ına yakınını komşu ülkelerdeki limanlar üzerinden yapıyor.