Etiyopya Başbakanı Komşularına Pay Teklif Etti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Kızıldeniz'e erişim tartışmalarını yeni bir boyuta taşıyarak, komşularına Hedasi Barajı ve Etiyopya Hava Yollarından pay teklifinde bulundu. Başbakan Ahmed, ülkesinin denize ortak fayda temelinde ulaşmak istediğini ve saldırgan yollar kullanmayacağını söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinin Kızıldeniz'e erişim tartışmalarını yeni bir boyuta taşıyarak, komşularına Hedasi Barajı ve Etiyopya Hava Yollarından pay teklifinde bulundu.

Başbakan Ahmed, Mecliste yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'e erişimle ilgili yaptığı yorumlara ilişkin komplo teorileri uydurulduğunu, ülkesinin denize ortak fayda temelinde ulaşmak istediğini ve saldırgan yollar kullanmayacağını söyledi.

30 yıl önce 47 milyon nüfus ve iki limana sahip olduklarını hatırlatan Ahmed, bugün sınırlarının dışında kalan o limanlardan sadece ticaret anlaşmalarıyla faydalanan bir konuma geldiklerini ifade etti.

Ahmed, "Eğer Etiyopya'nın Cibuti Limanı'na erişimi kısıtlanırsa, akaryakıt, gübre ve diğer hayati ürünlere erişim de zorlaşacak. Bu da ülkedeki bütün ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyecek. Bu yüzden alternatifler arıyoruz." dedi.

Denize erişememenin yeterli ekonominin kurulmasının önünde engel olduğunu ve bu yüzden göç verdiklerini dile getiren Ahmed, komşularına liman karşılığında Hedasi Barajı ya da Afrika'nın en büyük hava yolu şirketinden biri olan Etiyopya Hava Yollarından ortaklık teklif etti.

Hiçbir ülkenin egemenliğini tehdit etme niyetleri olmadığını vurgulayan Ahmed, sürdürülebilir çözüm yolunda tartışmayı başlatmak istediklerini belirtti.

Ahmed'in daha önce benzer açıklamaları komşuları Somali, Eritre ve Cibuti'nin tepkisine yol açmıştı.

Eritre'nin 1990'ların başında ayrılmasıyla limanını kaybeden Etiyopya, imparatorluk döneminde de denize erişim için çok sayıda savaş vermişti.

Halihazırda ülke, dış ticaretinin yüzde 90'ına yakınını komşu ülkelerdeki limanlar üzerinden yapıyor.