ETA'nın eski sempatizanlarını bünyesinde bulunduran EH Bildu tarihinin en yüksek oy oranını yakaladı

İspanya'da yapılan yerel seçimlerde, ETA'nın eski sempatizanlarını bünyesinde bulunduran EH Bildu partisi tarihinin en yüksek oy oranını yakaladı. Bask özerk bölgesindeki seçim sonuçlarına göre, EH Bildu 1046, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) de 976 belediyeye meclis üyesi gönderdi. EH Bildu lideri, İspanya'da 23 Temmuz'a alınan erken genel seçimlerde de 'partisinin faşist karşıtı oylarının belirleyici olacağını' söyledi.

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde, Bask bölgesinde faaliyet gösteren ve terör örgütü ETA'nın eski sempatizanlarını bünyesinde bulunduran, ayrılıkçı EH Bildu partisi tarihinin en yüksek oy oranını yakaladı.

Terör eylemlerini 2018'de bırakarak kendini fesheden ETA ile bağlantılı olarak geçmişte hüküm giyen 44 kişiyi aday listesine koyan ve bunlardan 15'inin seçilmesini sağlayan EH Bildu, Bask özerk bölgesindeki belediyelere en fazla meclis üyesi gönderen parti oldu.

Bask bölgesindeki seçim sonuçlarına göre, EH Bildu 1046, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) de 976 belediyeye meclis üyesi gönderdi.

Aynı zamanda EH Bildu, Bask bölgesinin başkenti olan Vitoria kentinde ilk defa birinci siyasi parti olarak çıktı.

Bask özerk yönetim parlamentosunda ise son seçimlere göre 7 sandalye kaybetse de 55 milletvekili çıkaran PNV ilk sırada yer aldı.

Dört yıl önceki son seçimlere nazaran Bask özerk yönetim parlamentosundaki sandalye sayısını 12 artırarak 51'e çıkaran EH Bildu oy oranını yüzde 29'a yükseltti.

Bask milliyetçisi, ayrılıkçı ve aşırı sol grupların birleşmesiyle 2012'de kurulan EH Bildu'nun liderliğini, ETA'nın siyasi kolu olduğu gerekçesiyle 2003'te yasa dışı ilan edilen ve 2013'te kapatılan Batasuna partisinin eski lideri Arnaldo Otegi yapıyor.

Otegi, yerel seçimlerde aldıkları başarılı sonuçların ardından basına yaptığı değerlendirmede, "Bask bölgesinde birinci siyasi ve belediyeci güç olduk. Siyasi döngünün değişmesi için ilk adımı attık." açıklamasında bulundu.

EH Bildu lideri, İspanya'da 23 Temmuz'a alınan erken genel seçimlerde de "partisinin faşist karşıtı oylarının belirleyici olacağını" söyledi.

İspanya 10 Kasım 2019'da yapılan son genel seçimlerin ardından meclise 5 milletvekili gönderen EH Bildu, bu yasama döneminde azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek verdi.

Yerel seçimlerde başarısız olan merkezi hükümette koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri olan Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması öngörülen genel seçimleri öne alıp, İspanyolların 23 Temmuz'da sandığa gideceğini açıklamıştı.

Bakanlar Kurulunun dün aldığı erken seçim kararı sonrası İspanya'da meclis ve senato bu akşam feshedilecek.