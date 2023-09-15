ETA Eski Lideri Cinayeti Üstlendi

ETA'nın eski liderlerinden Josu Ternera, belgesel için verdiği röportajda faili meçhul bir cinayeti üstlendi. Bu açıklama, 71. San Sebastian Film Festivali'nde gösterilecek olan belgesel büyük tartışmalara yol açtı.

İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için 60 yıl (1958-2018) terör faaliyetlerinde bulunan ETA örgütünün eski liderlerinden "Josu Ternera" lakaplı Jose Antonio Urrutikoetxea, belgesel için verdiği röportajda şimdiye kadar faili meçhul kalan bir cinayeti üstlendi.

İspanya'nın önemli uluslararası film festivallerinden olan ve 22 Eylül'de başlayacak 71. San Sebastian Film Festivali'nde gösterilecek, eski ETA lideri Josu Ternera ile yapılmış bir röportajdan oluşan "No me llames Ternera" (Bana Ternera deme) adlı belgesel büyük tartışmalara yol açtı.

İspanyol gazeteci ve televizyoncu Jordi Evole'nin yönettiği belgeselde konuşan 72 yaşındaki eski ETA lideri, Bask bölgesinin Galdakao ilçesinin eski belediye başkanı Victor Legorburu'nun 1976'da evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayını organize edenlerden biri olduğunu itiraf etti.

Legorburu'nun olay yerinde öldüğü, yanındaki polis korumasının ise ağır yaralanmasına rağmen hayatta kaldığı söz konusu silahlı saldırıyı ETA'ya bağlı 4 teröristin gerçekleştirdiği belirtilse de, o dönem faili meçhul bırakılan cinayet dosyası, 1977'de çıkarılan af yasasıyla tamamen arşive kaldırılmıştı.

ETA mağduru bazı aileler ile siyaset ve kültür-sanat dünyasından isimlerin de arasında olduğu 514 kişinin imzasıyla yayımlanan manifestoda, "terörizmi yücelttiği ve akladığı" iddiasıyla bu belgeselin festival programından çıkartılması istendi.

Ancak San Sebastian Film Festivali'nin Direktörü Jose Luis Rebordinos, bu görüşleri paylaşmadıkları için belgeselin festival programından çıkartılmayacağını duyurdu.

ETA'nın 1987'de eski liderlerinden olan, bir dönem (1998-2005) Bask parlamentosunda da milletvekilliği yapan Ternera, ETA'nın 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini açıkladığı bildiriyi okuyan üç kişiden biriydi.

Ternera, 1987 yılında Zaragoza kentinde jandarma karakoluna düzenlenen, 5'i çocuk 11 kişinin öldüğü silahlı saldırı emrini veren kişi olarak biliniyordu.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1958'de kurulan ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olan ETA, Ekim 2011'de silahlı tüm eylemlerini bıraktığını açıklamış ve ardından yürütülen süreç sonunda 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

İspanya'da ETA'nın işlediği tahmin edilen halen 350'den fazla cinayet faili meçhul bulunuyor.