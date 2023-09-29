Esvatini Krallığı'nda Seçimler Yapıldı

Afrika'nın son mutlak monarşisi Esvatini Krallığı'nda parlamentonun alt kanadının üyelerinin belirlenmesi için seçimler yapıldı. Vatandaşlar, 59 üyeden oluşan alt kanadın üyelerini seçmek için oy kullandı. Sonuçlar hafta sonu açıklanacak.

Afrika'nın son mutlak monarşisi Esvatini Krallığı'nda seçmenler parlamentonun alt kanadının üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gitti.

Yaklaşık 600 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Esvatini'de vatandaşlar, parlamentonun alt kanadının 59 üyesini seçmek için yerel saatle 07.00'den itibaren oy verme işlemine başladı.

Saat 18.00'e kadar oy verme işleminin devam edeceği Esvatini'de sonuçların hafta sonu açıklanması bekleniyor.

Esvatini hükümetinin, X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Kral 3. Mswati'nin tüm vatandaşları, barışı koruyan ve Krallığın kalkınma hedeflerine katkı sunacak vatansever adaylara oy vermeye çağırdığı bildirildi.

Siyasi partiler yasaklı

Esvatini halihazırda Afrika'nın son mutlak monarşisi olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 37 yıldır tahtta bulunan Kral 3. Mswati, sahip olduğu geniş yetkilerle ülkeyi yönetiyor.

Kral 3. Mswati, başbakanı ve kabine üyelerini atamanın yanı sıra parlamento ve hükümeti feshetme yetkisine de sahip.

Siyasi partilerin 1973'ten beri yasaklı olduğu Esvatini'de, parlamentonun alt ve üst olmak üzere iki kanadı bulunuyor.

Parlamento alt kanadının yasama yetkisi yok

Kral'a danışmanlık görevi veren ve herhangi bir yasama yetkisi bulunmayan parlamentonun alt kanadına seçilen milletvekillerinin adaylık kriterlerinde liyakat ve Kral'a olan sadakat esas alınıyor.

Anayasaya göre, 69 üyeden oluşan alt kanadın 59 üyesini seçmenler, en az 5'i kadın olmak üzere 10 üyeyi de Kral seçiyor.

30 üyeden oluşan Parlamentonun üst kanadı için 20 üyeyi Kral 10 üyeyi de alt kanat belirliyor.