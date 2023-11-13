Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini belirterek, Gazze'deki insani durum konusunda endişe duyduklarını ve sivil halkı desteklemeleri gerektiğini söyledi. Tsahkna ayrıca Avrupa Birliği'nin ortak bir tutum sergilemesini ve destek için fon sağlamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, "Ancak Gazze'deki insani durum konusunda endişe ve kaygı duyuyoruz. Sivil halkı desteklemeliyiz. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir tutum sergilemesinden ve ayrıca destek için fon sağlamasından dolayı mutluyum." dedi.

Tsahkna, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

AB'nin sivil toplumu destekleyen en büyük bağışçılardan olduğunun altını çizen Tsahkna, "Dolayısıyla bu desteği hayata geçirmemiz ve bu bölgede daha az sivil kayıp yaşanmasını sağlamamız önemlidir." ifadesini kullandı.

Tsahkna, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu kaydederek, "Ancak Gazze'deki insani durum konusunda endişe ve kaygı duyuyoruz. Sivil halkı desteklemeliyiz. Bu kapsamda AB'nin ortak bir tutum sergilemesinden ve ayrıca destek için fon sağlamasından dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in uluslararası hukuka ve insancıl hukuka uygun şekilde kendisini koruması gerektiğini vurgulayan Tsahkna, "sivil ve masum insanları" bölgeden çıkarmak için çalışılması gerektiğini söyledi.