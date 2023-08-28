Estonya Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın eşinin Rusya ile ilişkisi hakkında endişelerini dile getirdi

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Başbakan Kaja Kallas'ın eşinin Rusya ile Estonya arasında mal taşımacılığı yapan şirketin yüzde 24 hissesine sahip olduğunun ortaya çıkması üzerine, "Bu durum, Estonya devletinin müttefiklerimizle ilişkilerindeki güvenilirliğini sorgulanır hale getirmektedir." ifadesini kullandı.

Karis'in yaptığı yazılı açıklama, Estonya kamu yayıncısı ERR tarafından yayımlandı.

Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanması konusunda Estonya'nın itici güçlerden biri olduğunun altını çizen Karis, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana bu ülkede iş yapan birçok şirketin ahlaki gerekçelerle bunu sonlandırdığını vurguladı.

Karis, Rusya ve ekonomisiyle ilişkilendirilmek istemeyen şirketlerin doğru olanı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da ve Estonya'da herkesin bunu yapmadığını biliyoruz. Bazı şirketler söz konusu olduğunda bu durum, Estonya devletinin müttefiklerimizle olan ilişkilerindeki güvenilirliğini sorgulanır hale getirmektedir. Başbakan'ın ailesinin Rusya'daki ticari faaliyetleri medyada ve toplumda pek çok soruya yol açmış ve dikkatleri hükümetin başı ile Estonya'nın dayandığı değerler üzerine çekmiştir. Sorular ortaya çıktığında cevap vermek de hükümet politikacılarının görevidir. Başbakan, kamuoyuna istifa etme niyetinde olmadığını söyledi. Kendisinin atacağı adımlar, ortaya çıkan meseleyi ne kadar ciddi bulduğunu ve Estonya devleti için doğru çözümün ne olduğuna inandığını gösterecektir."

İstifa çağrıları

Kallas, eşinin Rusya ile Estonya arasında mal taşımacılığı yapan şirketin yüzde 24 hissesine sahip olduğunun ortaya çıkması üzerine, eleştirilerin ve istifa çağrılarının hedefi olmuştu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın eşi Hallik, basına gönderdiği yazılı açıklamada, Stark Logistics'teki hissesini satmaya ve firmadan emekli olmaya karar verdiğini belirtmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Kallas, Estonya'nın yanı sıra uluslararası medyaya da "Rusya ile iş yapılmaması gerektiğini" ifade etmişti.