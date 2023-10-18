Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek Orta Doğu'daki artan gerilim ve Ukrayna'ya verilen destek konularını ele aldı. Kallas, Fransa'nın Estonya için öncelikli ülkelerden biri olduğunu belirtti ve ticaret ile yatırım ilişkilerinin geliştirileceğini söyledi.

Estonya Başbakanı Kallas, Orta Doğu'daki Gerilim ve Ukrayna'ya Destek Konularını Görüşmek Üzere Fransa'da

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Orta Doğu'da artan gerilimin kendilerini bölmek ve dikkat dağıtmak isteyen güçlere fayda sağladığını belirterek "Bu aynı şekilde, liberal dünyanın Ukrayna'ya verdiği destekten vazgeçmesini isteyenlerin de çıkarınadır." dedi.

Fransa'yı ziyaret eden Kallas, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği, enerji ve savunma alanlarında ikili işbirliğini ele alan iki lider, Elysee Sarayı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

Estonya Başbakanı Kallas, Fransa'nın ticaret ve yatırım anlamında Estonya için öncelikli ülkelerden biri olduğunun altını çizerek bu alanlardaki ilişkilerin geliştirileceğini söyledi.

İsrail'in en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından Orta Doğu'daki yeni gelişmeleri ele alan Kallas, İsrail'in uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkı olduğunu ancak savunmasını yaparken sivillere zarar vermediğinden ve uluslararası hukuk kurallarına uyduğundan emin olması gerektiğini söyledi.

Kallas, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa'nın Ukrayna gündemini gölgede bıraktığını ima ederek şu ifadeleri kaydetti:

"Orta Doğu'da artan gerilim, sadece bizi bölmek isteyen ve dikkatimizi dağıtmak isteyen güçlere fayda sağlar. Bu aynı şekilde, liberal dünyanın Ukrayna'ya verdiği destekten vazgeçmesini isteyenlerin de çıkarınadır. Bu demek oluyor ki her zamankinden daha kararlı olmalıyız ve Ukrayna'yı zafer elde edene kadar çok geniş anlamda desteklemeye devam etmeliyiz."

Kallas ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya katılması gerektiğini belirterek iki örgütteki genişlemenin uluslararası "istikrar" getireceğini ileri sürerek Rusya'ya karşı Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron da Kallas'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Estonya'nın ülkesinin "yakın ve destekleyici" Avrupa müttefiklerinden biri olduğunu vurguladı.

İki ülke ilişkilerinde özellikle 2017'den itibaren ilerleme kaydedildiğini belirten Macron, Fransa'nın 6 yıldır Estonya'ya askeri araçlar konuşlandırdığını, 2020 yılında nihayete erdirilen Stratejik Ortaklık Anlaşması ile güvenlik alanındaki işbirliğinin de arttığını ifade etti.

Macron, Estonya Başbakanı Kallas ile görüşmelerinin, Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin çatışması, Ermenistan'daki gelişmeler ve son olarak da Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı ekseninde, uluslararası gündemin oldukça yoğun olduğu bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Macron ayrıca Brüksel'de 16 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıya atıf yaparak "terör saldırılarının Avrupa topraklarına geri geldiğini" söyledi.

Ukrayna'ya desteğin Avrupa'nın güvenliği açısından önemli olduğuna işaret eder Macron, Estonya ile hem bu hem de Baltık Denizi'nin güvenliği konusunda fikir birliği içinde olduklarını, siber saldırılar ve karbon emisyonunun azaltılması alanlarında da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.