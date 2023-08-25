Estonya Başbakanı Kallas, Eşinin Şirketindeki Hisse Nedeniyle Eleştiriliyor

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, eşinin Rusya ile Estonya arasında mal taşımacılığı yapan bir şirketin hissedarı olduğunun ortaya çıkması üzerine eleştirilerin ve istifa çağrılarının hedefi oldu. Kallas'ın istifa etmesi yönünde yapılan anketlerde çoğunluk istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, eşinin Rusya ile Estonya arasında mal taşımacılığı yapan bir şirketin yüzde 24 hissesine sahip olduğunun ortaya çıkması üzerine, eleştirilerin ve istifa çağrılarının hedefi oldu.

Estonya medyasında yer alan haberlere göre, kamu yayıncısı ERR'nin Kallas'ın eşinin Rusya ile Estonya arasında mal taşımacılığı yapan bir şirkette hisse sahibi olmasını haberleştirmesinin ardından ülkedeki parti liderleri başbakanı hedef aldı.

Araştırma şirketleri tarafından yapılan son iki ankette de Estonyalıların Kallas'ın istifa etmesini istediği ifade edildi.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Norstat tarafından yaptırılan ankette katılımcılara, "Sizce Başbakan Kallas, son günlerde eşine bağlı bir nakliye şirketinin Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'ya sevkiyat yapmaya devam ettiği yönündeki haberler ışığında nasıl hareket etmelidir?" sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 57'si "Kallas istifa etmeli", yüzde 31'i "olanları açıklamalı ama görevine devam edebilir", yüzde 7'si "hiçbir şey yapmamalı" ve yüzde 5'i "fikrim yok" dedi.

ERR, Kallas'ın eşi Arvo Hallik'e ait nakliye şirketi Stark Logistics'in Rusya ile faaliyetlerini durdurmadığını bildirmişti.

Stark Logistics'in CEO'su Kristjan Laag, yayın organına yaptığı açıklamada, şirketin "Rusya'ya taşımacılığın fiilen durduğunu ancak faaliyetlerin tamamen durmadığını" söylemiş ve "mevcut birkaç seferin son yükler olduğunu" eklemişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Kallas, Estonya'nın yanı sıra uluslararası medyaya da "Rusya ile iş yapılmaması gerektiğini" ifade etmişti.

Hisselerini satacak

ERR'de bugün yer alan haberde Hallik'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın eşi Hallik, basına gönderdiği yazılı açıklamada, Stark Logistics'teki hissesini satmaya ve firmadan emekli olmaya karar verdiğini belirtti.

Hallik, hisselerini Stark Logistics'e geri satacağını, şirketin yönetim kurulundan istifa edeceğini, CFO görevini bırakacağını ve "tüm görev ve sorumluluklarından feragat ederek bunları diğer çalışanlara devredeceğini" duyurdu.

Hallik durumdan ve Başbakan olan eşine verdiği zarardan dolayı özür diledi.