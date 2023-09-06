Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Kaymakamı Ziyaret Etti

Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Taner Tengir'i ziyaret etti. Ziyarette, Espiye ve köylerine yapılan ve gelecek dönemde yapılması planlanan hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tengir, ilçeye 3 yıl içerisinde imkanlar dahilinde hizmetler yaptıklarını ve bundan sonra da kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.