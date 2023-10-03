Haberler ›› Politika ›› Espiye Kaymakamı Başarılı Din Görevlilerini Ödüllendirdi

Espiye Kaymakamı Başarılı Din Görevlilerini Ödüllendirdi

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, başarılı din görevlilerini başarı belgesiyle ödüllendirdi. Tengir, makamında ağırladığı din görevlilerini alışmalarından dolayı tebrik etti. Ziyarete katılan ilçe Müftüsü Osman Gülbe de personeline başarı belgesini layık gören Kaymakam Tengir'e teşekkür etti. Tengir, bir süre sohbet ettiği din görevlilerine belgelerini verdi.