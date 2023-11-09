ESO Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Büyük Önder Atatürk'ü sevgi, saygı, şükran ve minnetle andıklarını ifade etti.

ESO Başkanı Kesikbaş, mesajında şunları kaydetti;

"Başarılı bir komutan ve devlet adamı olmasının yanı sıra yaşadığı çağa damga vuran, ilkeleriyle ve öngörüsüyle yolumuzu aydınlatmaya devam eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir 10 Kasım'da daha saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Türk Ulusunun tarihindeki en zor ve zahmetli döneminde içinde bulunduğu durumdan çekip çıkaran, 'muasır medeniyet' hedefi ile ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan düşüncelerin mimarı olan Atatürk, bizlere bağımsızlığın önemini her daim vurgulamış ve sahip çıkmamızı konusunda görev vermiştir. Ömrünü ülkemizin bağımsızlığına, aydınlanmasına ve Cumhuriyetin korunmasına adayan Gazi Atatürk'ün, ekonomide de ortaya koyduğu hedefler bugün bizim omuzlarımızdadır. Gösterdiği hedeflere yürürken ülkemizi daha ileri seviyelere ulaştırma çabasına devam edeceğimizin bilincindeyiz. Bu vesile aramızdan ayrılan Büyük Önderin yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." - ESKİŞEHİR