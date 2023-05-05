Eskişehirli Vatandaşlar Siyasetçilerden Hayat Pahalılığına Çözüm Bekliyor

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehirli vatandaşlar seçime sayılı günler kala siyasetçilerden beklentilerine ilişkin, "Bu geçim sıkıntısına son vermelerini istiyoruz. Hayat şartları çok zorlaştı. Emekli olmaya korkuyoruz" görüşlerini dile getirdiler.

Eskişehirli vatandaşlar seçimler yaklaşırken, siyasilerden en büyük beklentilerinin hayat pahalılığının son bulması olduğunu ifade ettiler.

"EVLATLARIMIZ İÇİN DÜZGÜN İŞ SAĞLANSIN"

Eskişehirli vatandaşlar siyasilerden beklentileriyle ilgili dair şunları söyledi:

Ahmet Önder, "Milletvekillerinden dürüstlük istiyorum, vatana, millete hayırlı olmasını istiyorum. Bu geçim sıkıntısına son vermelerini istiyorum. Hayat şartları çok zorlaştı. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Sandıkta son sözü söyleyeceğiz. Vatandaşlık görevimi yapacağım."

Arzu Akalın, "Kamu çalışanıyım. Kamuda maaşların düzeltilmesini istiyorum. Eski zamanları aradığımız için hayat standartlarımız için çalışanların maaşlarının ona göre artmasını istiyorum. Eski refah günlerimiz yok. Emekli olmaya korkuyoruz nasıl geçiniriz diye. Evlatlarımız için düzgün iş olanağı sağlansın."

Sedef Çakır, "En çok bu pahalılığa dur demek lazım. Her şey çok pahalı. Emekliler için, halk için. Çok fakir kesim var. Öğrenciler için çok pahalı. Mazot desen öyle. Bazı siyasetçiler güven veriyor. Bazıları biraz atıyor. Ucuzluk duymak istiyoruz."

"AFETLERDE ÖLÜM SAYILARININ MİNİMUM OLMASI İÇİN ÖNLEM ALINSIN"

Ayşe Köker, "Eşit bir yaşam istiyorum. Kadrolaşma olmasın. Herkesin eşit olmasını istiyorum. Hastanelerde çok bekliyoruz. Sağlık sisteminde yenilik bekliyorum. Ekonominin düzelmesini istiyorum hayat pahalılığının ortadan kalsın istiyorum. Oğlum işsiz. İyi bir işi olsun istiyorum."

Zeynep Baki, "Sağlam bir adam gelsin istiyorum. Ben çiftçiyim. Mazot düşerse memnun olurum. Kılıçdaroğlu'nun da başa geçmesini isterim. Kurtarırsa o kurtaracak. Benim kızım 3 tane üniversite bitirdi. Daha hiçbir yere giremedi. Bütün gençler işsiz. Kılıçdaroğlu geçsin, şu gençlerimiz kurtulsun."

Necla Balta, "Enflasyonun düşmesi, alım gücünün artmasını istiyoruz. Huzur istiyoruz. Gençler için iş istiyoruz. Büyük afetlerde ölüm sayılarının minimuma inmesi için önlemler alınmasını istiyoruz. İmar planlarının buna göre yapılması gerekiyor ki bir daha üzülmeyelim."

Sevim Ayrancı, "İnsanlara Alevi, Kürt diye karışılmasını istemiyorum. Herkes insan. Öyle bir ayrım olmasın istiyorum. Tarıma önem veren bir bakan istiyorum. Her şey tarımla başlıyor. Ucuzluk, indirim tarımla başlar. Kendine değil halkına çalışan bir devlet istiyoruz."