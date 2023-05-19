Eskişehirli vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmek için kararlı

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Eskişehirli vatandaşlar, 28 Mayıs'ta da oy kullanma konusunda kararlı olduklarını belirterek, herkesi sandık başına giderek oyunu kullanmaya davet etti.

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Eskişehirli vatandaş Sadık Durukan, "Sandığa gideceğim. Vatandaşlık görevimi yerine getireceğim. Sandığa gitmemek yanlış. Hem vicdani açıdan hem de hukuki açıdan asli görevimiz. Nasıl vergimizi ödüyorsak bu da bizim görevimiz. O yüzden sandık başına. Herkes sandığa gitsin. İrademizin sandığa yansıması gerekir" dedi.

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için bir kez daha sandık başına gidecek. Eskişehirli yurttaşlar, 28 Mayıs'ta da oy kullanma konusunda kararlı olduklarını belirterek, herkesi sandık başına giderek oyunu kullanmaya davet etti.

SANDIĞA GİTMEMEK YANLIŞ, BU VATANDAŞLIK GÖREVİ"

Eskişehirli vatandaşların görüşleri şöyle:

-Mustafa Yücel: "Sandığa gideceğim. Herkesin görevini yapması gerekir yurttaş olarak. Eğer şikayetin varsa şikayetini belli edeceksin, memnuniyetin varsa memnuniyetini belli edeceksin. Vatandaşlık görevini yerine getireceksin. Herkesin özellikle gençlerin sandığa gitmesini istiyorum."

-Gürol Yer: "Yüzde 100 sandığa gideceğim. Gitmeyenleri de götüreceğim. O konuda da özellikle çalışıyorum çünkü son şansımız. Bilinçli olan, geleceğini düşünen sandığa gider. O sandık mecburiyet. Başka bir şansımız yok."

-Sadık Durukan: "Sandığa gideceğim. Vatandaşlık görevimi yerine getireceğim. Sandığa gitmemek yanlış. Hem vicdani açıdan hem de hukuki açıdan asli görevimiz. Nasıl vergimizi ödüyorsak bu da bizim görevimiz. O yüzden sandık başına. Herkes sandığa gitsin. İrademizin sandığa yansıması gerekir."

"SANDIĞA GİTMEK İSTEMEYEN HERHALDE ŞERİAT İSTİYOR"

-Halil Koşer: "Sandığa gideceğim. Sandığa gitmek istemeyenler aslında artık sıkıldılar bu yönetimden. Değişim istiyorlar bir yandan. Gitmesi gerekiyor herkesin sandığa. Ben de herkesin gitmesini isterim sandığa. Bu bir yurttaşlık görevidir."

-İbrahim Yıldırım: "Sandığa gideceğim. CHP'ye oy vereceğim. Gitmek istemeyenler, sandığa gitmek istemeyenler şeriatı istiyor herhalde. Yeniden Avrupalılaşmak lazım. Durmadan İranlılar, Afganlar doluyor. Yarın 20 milyon oldu mu burası Yugoslavya'ya döner. Onun için daima demokrasi için, adalet için Kılıçdaroğlu. Herkes sandığa gitsin. Oyunu kullansın."

-Ahmet Dikmen: "Sandığa gideceğim. Gitmek lazım. Bu bizim için büyük bir fırsat. Herkes gitsin. Demokrasi bize bu nimeti vermiş. Bu nimeti kullanalım. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet. Seçimlerin olması demokrasinin olduğunu gösterir bir ülkede. Bir ülkede seçim yoksa, o ülkede demokrasi yoktur. Ama Türkiye'de seçimler oluyor, sandıklar kuruluyor. Herkes iradesini kullanıyor. Sandığa gideceğiz. Vatandaşlık görevimizi yapmamız lazım. Herkes sandığa gitsin. Gönlü nereye istiyorsa oraya kullansın. Ama sandığa gitmemezlik yapmasın. Tepki sandığa gitmemekle verilmez. Tepki sandığa giderek, oy kullanarak verilir. Oy kullanalım. Oyumuza sahip çıkalım."