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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Atama kararlarına göre deprem bölgesinde bulunan Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 1'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı. Atama kararlarına göre deprem bölgesinde bulunan Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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