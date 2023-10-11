Eskişehir Valiliği Çocukların Korunması İçin Kararlar Aldı

Eskişehir Valiliği, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunması için kararlar aldığını duyurdu. Valilik, çocukların sağlık ve güvenlik bakımından elverişsiz ortamlardan uzak tutularak, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirtti.

Eskişehir Valiliğince, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunmasına yönelik kararlar alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocukların olduğu, beden ya da ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumdaki kimselerin dilencilikte kullanıldıklarının gözlemlendiği belirtildi.

Vatandaşların yardımlaşma, paylaşma, zor durumda olana yardım etmek gibi insani vasıflarının, merhamet duygularının istismar edildiği, geleceğin teminatı çocukların sağlık ve güvenlik bakımından elverişsiz olan ortamlardan uzak tutularak, ruhen ve bedenen sağlıklı, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak, cadde, meydan, park ve bahçeler, gar, otopark, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler, metruk yapılar, inşaatlar alanları, banka ATM'leri, köprü altlarının ve benzeri yerlerin, barınma yeri olarak kullanılmasının, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, bar, kulüp, diskotek, gibi eğlence mekanlarında, umuma açık yerlerde, cadde ve sokakların kaldırımlarında, akan trafik üzerinde, kavşaklarda, trafik ışıklarında ve benzeri yerlerde 18 yaşın altındaki reşit olmayan kişilerin çalışması ya da çalıştırılmasının, vatandaşlarımızın zorda olana yardım etmek isteğini ve merhamet duygusunu istismar eden kişilerden, bu amaçla çalıştırılan çocuklardan ve engelli bireylerden vatandaşlarımızca herhangi bir mal veya eşya (kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su vs.) satın alınmasının, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin, yanlarında veli ya da vasisi olsa dahi çocukların çöplerden ve sokaklardan kağıt, plastik, cam, metal gibi geri dönüşüm malzemesi toplanması işinde aktif ya da yardım etmek bahanesiyle çalıştırılmalarının, bu işi yapan ebeveynlerce yanlarında bulundurulmalarının, yasaklanmasına, karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem yapılmasına, başta çocuklarımıza ve engellilerimize olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza müracaat etmeleri halinde her türlü kolaylığın sağlanmasına karar verilmiştir."???????