Eskişehir Valiliği, Çocukların Korunması İçin Karar Aldı

Eskişehir Valiliği, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunmasına yönelik karar aldığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, kent içinde vatandaşların yardımlaşma, paylaşma, zor durumda olana yardım etmek gibi insani vasıflarının, merhamet duygularının istismar edilerek kazanç sağlamak amacıyla çocukların kullanılmasına yönelik karar aldı. Vali Hüseyin Aksoy imzalı kararda, başta çocuklar olmak üzere beden ya da ruh bakımından kendini idare edemeyecek kimselerin sokakta çalıştırılmasının, dilencilikte araç olarak kullanılmasının önüne geçmek, geleceğin teminatı olan çocukların sağlık ve güvenlik açısından elverişsiz olan ortamlardan uzak tutarak, onların ruhen ve bedenen sağlıklı ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlanması maksadıyla, 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 (ç) maddesinde verilen yetkiye istinaden kararlar alındığı bildirildi.

Alınan kararlarda şunlar yer aldı:

"Sokak, cadde, meydan, park ve bahçeler, gar, otopark, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler, metruk yapılar, inşaatlar alanları, banka ATM'leri, köprü altlarının ve benzeri yerlerin, barınma yeri olarak kullanılmasının, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, bar, kulüp, diskotek, gibi eğlence mekanlarında, umuma açık yerlerde, cadde ve sokakların kaldırımlarında, akan trafik üzerinde, kavşaklarda, trafik ışıklarında ve benzeri yerlerde 18 yaşın altındaki reşit olmayan kişilerin çalışması ya da çalıştırılmasının, vatandaşlarımızın zorda olana yardım etmek isteğini ve merhamet duygusunu istismar eden kişilerden, bu amaçla çalıştırılan çocuklardan ve engelli bireylerden vatandaşlarımızca herhangi bir mal veya eşya (kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su vs.) satın alınmasının, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin, yanlarında veli ya da vasisi olsa dahi çocukların çöplerden ve sokaklardan kağıt, plastik, cam, metal gibi geri dönüşüm malzemesi toplanması işinde aktif ya da yardım etmek bahanesiyle çalıştırılmalarının, bu işi yapan ebeveynlerce yanlarında bulundurulmalarının, yasaklanmasına, karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem yapılmasına, başta çocuklarımıza ve engellilerimize olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza müracaat etmeleri halinde her türlü kolaylığın sağlanmasına karar verilmiştir." - ESKİŞEHİR