Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Toplumsal Barış İçin Çalışıyor

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Muharrem Akaydın, meslektaşlarının önlerine gelen dosyaların çözümünde 'Toplumsal barışa ve topluma faydalı bir edimi yerine getirmek' kuralını uygulamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Muharrem Akaydın, meslektaşlarının önlerine gelen dosyaların çözümünde "Toplumsal barışa ve topluma faydalı bir edimi yerine getirmek" kuralını uygulamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hakaret ve tehdit suçundan şüpheli M.D. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasının Uzlaştırmacı Bürosuna gelerek uzlaştırmacı olarak atanan Evren Bozkurt'un dosyayı alarak bir ön çalışma yaparak tarafları uzlaşmaya davet ettiğini anlatan Akaydın, "Uzlaştırma görüşmelerinde toplumsal uzlaşı ve toplum yararı edimler hakkında tarafları bilgilendirmesi akabinde müşteki Nesrin Emeç, Eskişehir Çocuk Esirgeme Kurumu'na katkı yapmak istediğini, bu sebeple de şüpheli M.D.'nin ilgili kuruma 5 bin TL bağışta bulunması şartıyla uzlaşmak istediğini beyan etmiştir. Şüpheli M.D. de bu teklifi kabul ederek toplumsal barışa ve topluma faydalı bir edimi yerine getirmekten mutlu olacağını belirtmiştir." ifadelerini kullandı.

Böylece anne babasından koparılmış ya da bakacak kimsesi olmadığından Çocuk Esirgeme Kurumlarına yerleştirilmek zorunda kalan, belki de olgunluk yaşta tanışacağı hayatla küçücük yaşta tanışmak zorunda kalan çocuklar için güzel bir adım atıldığını dile getiren Akaydın, "Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği olarak her toplantı ve platformda toplum yararına olacak edimle uzlaştırma sağlanması konusu üzerinde durulmaktadır. Bu itibarla da; Uzlaştırma Müessesesi olarak unutulmadınız sevgili yavrular" dedi.

"Uzlaştırmacılara sahip çıkılmalı"

Uzlaştırmacı Evren Bozkurt, müşteki Nesrin Emeç ve M.D.'ye teşekkür eden Başkan Muharrem Akaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizleri her daim toplumsal projelere yönlendiren Eskişehir Cumhuriyet Başsavcımız Ali Yeldan beye ayrı bir parantez açmak isterim. Eskişehir'de umüessesesine çok çok önem veren ve mümkün mertebe 'Sosyal edimlerle uzlaşma sağlanması' yönünde yönlendiren ve teşviklerinden dolayı müteşekkiriz. Yine Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve Uzlaştırma Cumhuriyet savcılarımız keza daima uzlaştırmacılarla istişarelerde bulunarak Uzlaştırma Kurumu'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Onarıcı adaletin yeni yüzü olan uzlaştırma müessesesine toplumun tüm katmanları sahip çıkmalı ve toplumsal uzlaşı için birlikte katkı sunmalıyız." - ESKİŞEHİR