Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçlulara Yönelik Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçlulara yönelik çalışmalarını artırdı. Yapılan operasyonlarda birçok suçlu yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler suçlulara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele çalışmalarında, durumundan şüphelenen D.G.'in üzerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 6 fişek, M.D.D., isimli şüphelinin üzerinden ise 23 sentetik hap ele geçirildi. İki şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Diğer yandan ekiplerce yapılan kontrollerde B.K., isimli vatandaşın sorgulamasında 'Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan arandığı ayrıca 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Hırsızlık suçundan aranan M.Ü. ise, ekipler tarafından sorgulama sırasında yakalandı. M.Ü.'ün 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi.

Ekipler durumundan şüphelendiği H.K.'ın kimlik sorgusunu yaptı. Kimliğin sahte olduğunu anlayan ekipler H.K.'ın yanında bulunan motosikletin de çalındığı olduğunu belirledi. Öte yandan ekipler tarafından yapılan üst aramasından 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheli H.K.'ın 'Evden Hırsızlık ve Motosiklet Hırsızlığı' olaylarına karıştığı tespit etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abartı egzozlu araçlara 8 bin 121 lira ceza

Cadde üstünde vatandaşları rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanan 2 aracı durduran ekipler, toplamda 8 bin 121 lira idari para cezası uygularken araçları ise trafikten men etti. - ESKİŞEHİR