Eskişehir politika haberleri... Eskişehir'de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti

Eskişehir politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayınlanan atama kararlarına göre, Eskişehir'de görev yapan 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayınlanan atama kararlarına göre, Eskişehir'de görev yapan 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete 'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Resmi Gazetede son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir'de vali yardımcılığı görevi yapan İsmail Soykan ve Akın Ağıca yerine Ali Çetin ve Kübra Kurtoğlu atandı. Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal yerine, Mustafa Yılmaz atanırken, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak; Malatya-Yazıhan Kaymakamlığına, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat; Mardin Vali Yardımcılığına, Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller; Gaziantep Vali Yardımcılığına, Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu; Nevşehir Vali Yardımcılığına, İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt; Bilecik- Yenipazar Kaymakamlığına atandı. - ESKİŞEHİR