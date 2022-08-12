Haber : Eskişehir politika haberleri... Eskişehir'de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir politika haberleri... Eskişehir'de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti

 - Güncelleme:
Eskişehir politika haberleri... Eskişehir'de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti

Eskişehir politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayınlanan atama kararlarına göre, Eskişehir'de görev yapan 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayınlanan atama kararlarına göre, Eskişehir'de görev yapan 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete 'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Resmi Gazetede son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir'de vali yardımcılığı görevi yapan İsmail Soykan ve Akın Ağıca yerine Ali Çetin ve Kübra Kurtoğlu atandı. Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal yerine, Mustafa Yılmaz atanırken, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak; Malatya-Yazıhan Kaymakamlığına, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat; Mardin Vali Yardımcılığına, Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller; Gaziantep Vali Yardımcılığına, Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu; Nevşehir Vali Yardımcılığına, İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt; Bilecik- Yenipazar Kaymakamlığına atandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title