Eskişehir politika haberi... MHP'nin hedefi Eskişehir'den 2 milletvekili

Eskişehir haberleri... Cumhur İttifakı'nın geleceğin mimarı olduğunu söyleyen MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Eskişehir, liderimiz Devlet Bahçeli'ye en az iki milletvekili hediye edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilecektir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın geleceğin mimarı olduğunu söyleyen MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, " Eskişehir, liderimiz Devlet Bahçeli'ye en az iki milletvekili hediye edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilecektir" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, 2023 seçimlerine ve Eskişehir'e dair açıklamalarda bulundu. Seçim hazırlığı esnasında yurdun her köşesinde yoğun bir şekilde icra ve ifa ettiklerinden bahseden Milletvekili Yönter, Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu Anlatma ve Aydınlatma toplantıları adı altında Eskişehir'de olduklarını ifade etti. Dün itibari ile Eskişehir'in tüm ilçelerindeki saha çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Yönter, "MHP olarak Eskişehir'den en az iki milletvekili çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"MHP en az 2 milletvekili çıkaracaktır"

MHP'nin TBMM'de en fazla milletvekili sayısına ulaşması için çalışmalar yaptıklarını ileten Yönter, "Hem oy sayısı hem de milletvekili sayısı itibarı ile çıkabildiğimiz en zirve noktaya çıkmak istiyoruz. MHP, amacına ulaşacaktır ve tüm anket şirketlerini ters köşeye yatıracağız. 4 Eylül Sivas, 11 Eylül Bursa ve 18 Eylül'de Kayseri Açık Hava toplantılarımızda da her şey apaçık görüldü. Milliyetçi ülkücü hareketin nasıl bir dev olduğunu meydanlarda sergiledik. Hiç kimse bizi anketlerle, rakamlarla ve oranlarla tanımlayama ve tarif edemez. Biz gönüldeyiz, gözdeyiz, doğadayız ve dilekteyiz. Türk'ün şuuru, milletin gönlündeyiz. MHP en az iki milletvekili çıkaracaktır" dedi.

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilecek"

MHP'nin Cumhur İttifakı'na damgasını vuracağını aktaran Yönter, " Eskişehir, liderimiz Devlet Bahçeli'ye en az iki milletvekili hediye edecektir. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Geleceği mutlaka inşa edeceğimize inanıyoruz. Cumhur İttifakı, geleceğinin mimarıdır diyoruz. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağız ve muazzam bir demokrasi zaferine bir kez daha imza atacağız. Cumhur İttifakı bir kez daha zaferini 2023'te zaferini ilan etmiş olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da tekrar seçilecek. Gayemiz ve mücadelemiz bu şekildedir" diye ifade etti.

" Eskişehir, Ankara'dır"

Eskişehir'in temel meselelerinin farkında olduklarını ileten Yönter, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sayın Milletvekilimiz, Eskişehir ile ilgili tüm sorunları TBMM'ye taşıyor. Orada takip edip istişare ediyor. Teşkilatımız sürekli Ankara ile irtibat halindedir. Eskişehir, Ankara'dadır. İstediği zaman teşkilatımız Ankara'ya gelir, meselelerini takip ederek muhatap bulur. Eskişehir ile Ankara yürek yüreğedir. Eskişehir'deki her sorunun Ankara'da takibi mümkündür. İsmail Candemir başkanımız, Eskişehir'in farklı sorunlarını, Ankara'da hem takip etti hem bizlere aktardı hem de sonuçlanması için üstüne düşeni yaptı. - ESKİŞEHİR