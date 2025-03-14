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Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcısına Ziyaret

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan AK Parti Genel Başkan Yardımcısına Ziyaret
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Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Demir, ziyareti sosyal medyada paylaşarak teşekkür etti.

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Demir, "Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sait Yaz, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Behiye Eker, Sinop Milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş ve Eskişehir Milletvekilimiz AK Parti MKYK Üyemiz Sayın Nebi Hatipoğlu'nun nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

eee bunun haber olmasının sebebi nedir ???

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