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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı 42 Okul Servisini Kontrol Etti

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 42 okul servis aracını kontrol etti ve kusurlu olan bir şoföre para cezası verildi. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 12 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.