Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı özellikle yaşlı vatandaşları bilgilendirdi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımıza dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yapmıştır. Yapılan toplantılarda, özellikle yaşlı vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu camiler, cami dernekleri ve kıraathanelerde iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuna yönelik 347 kişiye bilgilendirmiştir. Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR