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Eskişehirli Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

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Eskişehirli vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir'e gelmesini saatler öncesinden beklemeye başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında salona giren vatandaşların heyecanları göze çarptı.

Eskişehirli vatandaşlar, partisinin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir'e gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı saatler öncesinden beklemeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda partisinin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısını katılacak. Programı için vatandaşlar salona saatler öncesinden gelmeye başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında salona giren vatandaşların programa saatler kala heyecanları göze çarptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Politika Haberler

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