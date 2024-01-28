Eskişehirli Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Eskişehirli vatandaşlar, partisinin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir'e gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı saatler öncesinden beklemeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda partisinin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısını katılacak. Programı için vatandaşlar salona saatler öncesinden gelmeye başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında salona giren vatandaşların programa saatler kala heyecanları göze çarptı. - ESKİŞEHİR