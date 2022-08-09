Eskişehir haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi paylaşımı

Gelen Eskişehir haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için "hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için "hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan'daki filomuzun en güçlüsü, ülkemizin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görev yerine uğurladık. Vatanımız ve milletimize hayırlar, bereketler getirsin, yolu açık, pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.