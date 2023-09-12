Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Okul Çevreleri Denetim Uygulaması Gerçekleştirdi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından icra edilen Türkiye Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması'nda 535 şahıs sorgulanıp 50 işyeri, 49 araç, 118 servis ekiplerce denetlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından icra edilen Türkiye Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması'nda 535 şahıs sorgulanıp 50 işyeri, 49 araç, 118 servis ekiplerce denetlendi.

Belirli tarihler arasında Türkiye Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edildi. Bahse konu çalışmalarda internet kafeler, oyun salonları, marketler, kıraathaneler, tek dal sigara satabileceği öngörülen yerler ve dilenen/dilendirilen çocuklar denetlendi. Yapılan uygulamalar neticesinde; aranması olan 2 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılırken, 535 şahıs sorgulanıp, 50 işyeri, 49 araç, 118 servis ekiplerce denetlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 araca toplamda 4 bin 240 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR