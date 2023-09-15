Eskişehir'deki Silindir Operasyonu Davası Başladı

Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde gerçekleştirilen "Silindir Operasyonu" kapsamında Eskişehir'deki soruşturmada haklarında dava açılan 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11'i tutuklu 22 sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, kimlik tespitinin ardından sanıklar arasında suça sürüklenen çocuklar olması nedeniyle duruşmanın basına kapalı görülmesine hükmetti.

Duruşma sonunda sanıklardan birinin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut durumunun devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.

Silindir Operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık 2022'de, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın yönetiminde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlenmişti.

50 ilde yürütülen operasyonun Eskişehir ayağında ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar ile 13 gram afyon sakızı ele geçirilmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 18 müşteki şüpheli, 2 suça sürüklenen çocuk ve 25 şüpheli sorgulanmış, 11 müştekinin ifadesine başvurulmuştu.

Şüphelilerin, aralarında kamuoyuna "elektrikli testere saldırısı" olarak yansıyan olayın da bulunduğu "tehdit, yağma, ateşli silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirtilmişti.

Kentte eğlence mekanlarına koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında organize suç örgütü kurduğu tespit edilen 22 sanık hakkında çeşitli suçlardan kamu davası açılmıştı.