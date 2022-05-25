Eskişehir'deki Bileciklilerden, Başkan Ataç'a ziyaret - Haberler

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Eskişehir'deki Bileciklilerden, Başkan Ataç'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Eskişehir'deki Bileciklilerden, Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği (EYBİLDER) üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği (EYBİLDER) üyeleri ile bir araya geldi..

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim ve dernek yönetimi Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Mülayim, derneğin faaliyetleri ile ilgili Başkan Ataç'a bilgi verdi. Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Mülayim, Başkan Ataç'a derneğe sağladığı katkılar için teşekkür ederek plaket takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da EYBİLDER yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Politika, Haberler

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