Eskişehir'de yaşlı ve özel gereksinimli bireyler oy kullanmak için sandığa geldi

Eskişehir'de sabahın ilk saatlerinde yaşlı ve özel gereksinimle bireylerin oy kullanmak için sandığa geldiği dikkat çekti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar Eskişehir'de de sabahın ilk saatlerinden itibaren sandığa gitmeye başladı. Kentte 696 bin427 seçmeninin oy kullanacağı günde, sabah saatlerinde genellikle sıra beklemek istemeyen yaşlı ve özel gereksinimle bireylerin oy kullandığı dikkat çekti. Eskişehir genelinde 2 bin 361 sandıkta durumun benzer olduğu öğrenildi. Görevlilerin yaşlı ve özel gereksinimle bireylere yardımcı olduğu dikkat çekti. - ESKİŞEHİR