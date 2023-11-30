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Eskişehir'de yapılan denetimlerde silah ve bıçaklar ele geçirildi

30 Kasım 2023 16:26 Son Güncelleme: 16:28 Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 fişek ve 3 bıçak da muhafazaya alındı. 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.