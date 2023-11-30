Eskişehir'de yapılan denetimlerde silah ve bıçaklar ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 fişek ve 3 bıçak da muhafazaya alındı. 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 22-29 Kasım'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ve "Kabahatler Kanunu" doğrultusunda kent genelinde çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında 5 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 fişek ve 3 bıçak ele geçirilerek muhafazaya alındı.
Uygulamada, 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.