Eskişehir'de yapılan denetimlerde 51 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 51 kişi yakalandı. Denetimlerde, 1 yıldan az cezası olan 17 kişi, 1 ile 5 yıl arası cezası olan 30 kişi, 5 ile 10 yıl arası cezası olan 3 kişi ve 10 yıl ve üzeri cezası olan 1 kişi yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 51 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber Suçlarla Mücadele, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Asayiş ve Trafik şubeleri ekiplerince geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde, 'JABS' bilgisayar ve tabletlerinin, 'ENGİN' karekod Okuyucu cihazların, 'ATMACA' gözlük sistemlerinin kullanıldığı geniş çaplı denetimde, 1 yıldan az cezası olan adli ve idari işlemler çerçevesinde aranan 17 şahıs yakalandı. Ayrıca, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Çalışmalar çerçevesinde 51 şahıs yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR