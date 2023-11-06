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Eskişehir'de yapılan denetimlerde 17 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan bazı kişilerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 74 sentetik ecza ele geçirildi ve 7 işletmeye idari işlem uygulandı. Toplamda 169 bin 905 lira cezai işlem uygulanan denetimlerde 4 bin 940 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapıldı.