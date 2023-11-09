Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Denetimler kapsamında 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 6 kesici alet ve 245 fişek de bulundu. 20 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 14 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 14 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1-8 Kasım'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ve "Kabahatler Kanunu" doğrultusunda kent genelinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 1 av tüfeği, 6 kesici alet ve 245 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce 20 şüpheliye gerekli işlemler yapıldı.